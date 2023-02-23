Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında deplasmanda İsviçre’nin Basel takımı ile karşılaşıyor. Bordo-mavili ekip, ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında deplasmanda İsviçre’nin Basel takımı ile karşılaşıyor. Bordo-mavili ekip, ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada sağ kanattan Abdülkadir’in pasında sol kanatta topla buluşan Trezeguet’in ceza yayına yaklaşırken yaptığı vuruşta kaleci son anda topu kornere çeldi.
13. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topla buluşan Amdouni’nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutu ağlara gitti. 1-0
25. dakikada Larsen’in ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda kaleci Hitz topu güçlükle çeldi.
26. dakikada ceza sahası içinde Gomez, Kade tarafından yere düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.
27. dakikada beyaz noktanın başına geçen Bakasetas’ın şutunda top yandan auta çıktı.
30. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Zeqiri’nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.
Stat: St. Jakob-Park
Hakemler: Antonio Mateu Lahoz xx, Pau Cebrian Devis xx, Roberto del Palomar xx
Basel: Hitz xx, Lang xx, Diouf xx, Amdouni xxx, Zeqiri xx, Frei xx, Pelmard xx, Burger xx, Kade xx, Xhaka xx, Novoa xx
Yedekler: Mirko Salvi, De Mol, Kasim Nuhu, Galache, Hugo Vogel, Essiam, Liam Millar, Bradley Fink, Darian Males, Dan Ndoye
Teknik Direktör: Heiko Vogel
Trabzonspor: Uğurcan xx, Larsen xx, Bartra xx, Vitor Hugo xx, Denswil xx, Doğucan xx, Siopis xx, Bakasetas x, Abdülkadir xx, Trezeguet xx, Gomez xx
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı, Peres, Arif Boşluk, Naci Ünüvar, Gbamin, Bardhi, Yusuf Yazıcı, Umut Bozok
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Gol: Amdouni (dk. 13) (Basel)
Sarı kartlar: Doğucan, Larsen (Trabzonspor)
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