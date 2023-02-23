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Fenerbahçe, depremzede Kuzey Koşar ve ailesini Ülker Stadı’nda ağırladı

Fenerbahçe, depremzede Kuzey Koşar ve ailesini Ülker Stadı’nda ağırladı

30. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Zeqiri’nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

26. dakikada ceza sahası içinde Gomez, Kade tarafından yere düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.

13. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topla buluşan Amdouni’nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutu ağlara gitti. 1-0

11. dakikada sağ kanattan Abdülkadir’in pasında sol kanatta topla buluşan Trezeguet’in ceza yayına yaklaşırken yaptığı vuruşta kaleci son anda topu kornere çeldi.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında deplasmanda İsviçre’nin Basel takımı ile karşılaşıyor. Bordo-mavili ekip, ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı.

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