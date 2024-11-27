UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında Başakşehir, evinde karşılaştığı Moldova ekibi Petrocub’u 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Başakşehir savunmasının uzun gönderdiği topu ceza sahası dışında eliyle kontrol eden kaleci Silviu Şmalenea kırmızı kart gördü. Ardından tavsiye üzerine VAR monitöründe pozisyonu inceleyen hakem Genc Nuza, pozisyonun öncesinde Kemen’in rakibine faul yaptığı gerekçesiyle kararı iptal etti ve Petrocub’un faul atışıyla oyun yeniden başladı.

81. dakikada sol taraftan Kemen pasını ceza yayı gerisindeki Crespo’ya aktardı. Crespo’nun yerden şutunda kaleci Şmalenea meşin yuvarlağın sahibi oldu.

90+6. dakikada sol tarafta topla buluşan Lungu’nun ortasına altıpasın gerisinde iyi yükselen Ion Bors’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

Hakemler: Genc Nuza, Fatlum Berisha, Bujar Selimaj

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Leo Duarte, Ousseynou Ba, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün (Berat Özdemir dk. 85), Philippe Keny (Deniz Türüç dk. 79), Olivier Kemen, Dimitrios Pelkas (Miguel Crespo dk. 71), Joao Figueiredo (Serdar Gürler dk. 79, Davidson dk. 85), Krzystof Piatek

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Lucas Lima, Emre Kaplan

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Petrocub: Silviu Şmalenea, Ion Jardan, Maxim Potirniche, Victor Mudrac, Donalio Douanla, Sergiu Platica (Vsevolod Nihaev dk. 87), Teodor Lungu, Boubacar Diallo (Ion Bors dk. 72), Dumitru Demian (Marin Caruntu dk. 82), Mihai Lupan (Dan Puscas dk. 46), Vladimir Ambros (Vasile Jardan dk. 72)

Yedekler: Dumitru Coval, Manuel Agyemang, Gilbert Narh, Victor Dodon

Goller: Krzystof Piatek (dk. 42 pen.) (Başakşehir), Ion Bors (dk. 90+6) (Petrocub)

Sarı kartlar: Ousseynou Ba, Dimitrios Pelkas, Jerome Opoku (Başakşehir), Teodor Lungu, Dan Puscas (Petrocub)