UEFA Avrupa Ligi’nde Türk ekiplerinden Galatasaray ve Fenerbahçe, play-off turu oynayacak. Beşiktaş ise Avrupa kupalarına veda etti.

UEFA Avrupa Ligi’nin yeni formatında lig aşaması tamamlandı. Ligin 8. ve son haftasında Fenerbahçe deplasmanda Midtjylland’la 2-2 berabere kaldı ve beraberlikle tamamladı. Galatasaray konuk olduğu Ajax’a 2-1 kaybederken, Beşiktaş da Twente deplasmanında 1-0 mağlup oldu.

Bu sonuçların ardından Fenerbahçe ve Galatasaray’ın play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu. Sarı-kırmızılılar, AZ Alkmaar ya da Midtjylland ile, sarı-lacivertliler ise Bodo/Glimt ya da Anderlecht’le karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu kura çekimi bugün saat 15.00’te gerçekleştirilecek.

Avrupa Ligi’nin son haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Anderlecht: 3 - Hoffenheim: 4

Ajax: 2 - Galatasaray: 1

Twente: 1 - Beşiktaş: 0

Dynamo Kiev: 1 - RFS: 0

Slavia Prag: 2 - Malmö: 2

Real Sociedad: 2 - PAOK: 0

Olympiakos: 3 - Karabağ: 0

Midtjylland: 2 - Fenerbahçe: 2

Athletic Bilbao: 3 - Viktoria Plzen: 1

Roma: 2 - Eintracht Frankfurt: 0

Maccabi Tel Aviv: 0 - Porto: 1

Tottenham: 3 - Elfsborg: 0

Ferencvaros: 4 - AZ Alkmaar: 3

Rangers: 2 - Union SG: 1

FCSB: 0 - Manchester United: 2

Nice: 1 - Bodo/Glimt: 1

Braga: 1 - Lazio: 0

Lyon: 1 - Ludogorets: 1