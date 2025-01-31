UEFA Avrupa Ligi’nde Türk ekiplerinden Galatasaray ve Fenerbahçe, play-off turu oynayacak. Beşiktaş ise Avrupa kupalarına veda etti.
UEFA Avrupa Ligi’nin yeni formatında lig aşaması tamamlandı. Ligin 8. ve son haftasında Fenerbahçe deplasmanda Midtjylland’la 2-2 berabere kaldı ve beraberlikle tamamladı. Galatasaray konuk olduğu Ajax’a 2-1 kaybederken, Beşiktaş da Twente deplasmanında 1-0 mağlup oldu.
Bu sonuçların ardından Fenerbahçe ve Galatasaray’ın play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu. Sarı-kırmızılılar, AZ Alkmaar ya da Midtjylland ile, sarı-lacivertliler ise Bodo/Glimt ya da Anderlecht’le karşı karşıya gelecek.
UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu kura çekimi bugün saat 15.00’te gerçekleştirilecek.
Avrupa Ligi’nin son haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Anderlecht: 3 - Hoffenheim: 4
Ajax: 2 - Galatasaray: 1
Twente: 1 - Beşiktaş: 0
Dynamo Kiev: 1 - RFS: 0
Slavia Prag: 2 - Malmö: 2
Real Sociedad: 2 - PAOK: 0
Olympiakos: 3 - Karabağ: 0
Midtjylland: 2 - Fenerbahçe: 2
Athletic Bilbao: 3 - Viktoria Plzen: 1
Roma: 2 - Eintracht Frankfurt: 0
Maccabi Tel Aviv: 0 - Porto: 1
Tottenham: 3 - Elfsborg: 0
Ferencvaros: 4 - AZ Alkmaar: 3
Rangers: 2 - Union SG: 1
FCSB: 0 - Manchester United: 2
Nice: 1 - Bodo/Glimt: 1
Braga: 1 - Lazio: 0
Lyon: 1 - Ludogorets: 1