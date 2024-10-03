Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı Hollanda ekibi Twente ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada savunma arkasına sarkan Van Bergen, ceza sahası sol çaprazında yaptığı vuruşta kaleci Livakovic, ayaklarıyla topu kornere çeldi.
64. dakikada ceza yayında topla buluşan Van Bergen, pasını Lammers’e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahasına girerek sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden dışarı gitti.
71. dakikada orta alanda topla buluşan Sofyan Amrabat’ın savunma arkasına derinlemesine pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Dusan Tadic topun dibine girerek ağlara gönderdi. 1-1
74. dakikada ceza sahası sol çaprazından Ltaief’in sert şutunda kaleci Livakovic topu kurtarırken, savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Hakemler: Chris Kavanagh, Lee Betts, James Mainwaring
Twente: Lars Unnerstall, Bart van Rooij, Mees Hilgers, Max Bruns, Salah-Eddine, Youri Regeer, Michel Vlap (Mathias Kjölö dk. 67), Van Wolfswinkel, Sem Steijn (Daan Rots dk. 88), Mitchell van Bergen (Sayfallah Ltaief dk. 67), Sam Lammers
Yedekler: Issam El Maach, Przemyslaw Tyton, Gustaf Lagerbielke, Bas Kuipers, Carel Eiting, Van Hoorenbeeck, Julien Mesbahi, Mats Rots, Gijs Besselink
Teknik Direktör: Joseph Oosting
Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Mert Müldür, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Fred (Mert Hakan Yandaş dk. 80), Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci (Allan Saint-Maximin dk. 62), Sebastian Szymanski, Dusan Tadic (İsmail Yüksek dk. 80), Youssef En-Nesyri (Edin Dzeko dk. 62)
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Ömer Bircan Camcı, Samet Akaydin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Yusuf Akçiçek
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Goller: Michel Vlap (dk. 29) (Twente), Dusan Tadic (dk. 74) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Jayden Oosterwolde, Fred, İrfan Can Kahveci, Rodrigo Becao, Sofyan Amrabat (Fenerbahçe), Michel Vlap, Hilgers, Przemyslaw Tyton (Twente)