Yedekler: Popovic, Vasiljevic, Ivanic, Katai, Azarov, Ben Nabouhane, Gobeljic, Mitrovic

89. dakikada Mustapha’nın sağ taraftan ceza sahası içine gönderdiği topu iyi takip eden Nikolic’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’ın solundan filelere gitti. 2-1

69. dakikada Kızılyıldız, savunmadan çıkarken topu Bakesetas kaptı. Ceza sahası içine koşu yapan Trezeguet’i gördü. Savunma oyuncuları arasında kaleci ile karşı karşıya kalan Trezeguet meşin yuvarlağı kaleci Borjan’ın solundan ağlara gönderdi. 2-0

Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Güreş Şampiyonası’nda 5. oldu

Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Güreş Şampiyonası’nda 5. oldu

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