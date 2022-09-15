Yedekler: Popovic, Vasiljevic, Ivanic, Pankov, Katai, Azarov, Mustapha, Nikolij, Ben Nabouhane, Coulibaly, Gobeljic, Mitrovic

17. dakikada Trezeguet’in sol taraftan arka direğe gönderdiği topu iyi takip eden Hamsik, meşin yuvarlağı kafayla ağlara yolladı. 1-0

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