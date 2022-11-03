UEFA Avrupa Lig H Grubu 6. haftasında Trabzonspor sahasında Ferencvaros karşılaştı. Bordo-mavililer müsabakadan 1-0 galip ayrıldı. Karadeniz ekibi bu sonuçla yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek.

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