69. dakikada sol kanattan yapılan ortada Lemos’un uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Kadlec’in vuruşunda, kaleci Altay gole izin vermedi.

56. dakikada iki rakibinden şık bir hareketle sıyrılan Serdar Dursun, ceza sahası dışından topu ağlara gönderdi. 0-1

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Çekya ekibi Slovacko ile karşılaştı. Mücadele 1-1’lik skorla ererken, ilk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertli ekip adını bir üst tura yazdırdı.

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