UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Çekya ekibi Slovacko ile karşılaştı. Mücadele 1-1’lik skorla ererken, ilk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertli ekip adını bir üst tura yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Çekya ekibi Slovacko ile karşılaştı. Mücadele 1-1’lik skorla ererken, ilk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertli ekip adını bir üst tura yazdırdı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada iki rakibinden şık bir hareketle sıyrılan Serdar Dursun, ceza sahası dışından topu ağlara gönderdi. 0-1

58. dakikada ceza sahası içinde Travnik’in şutunu kaleci Altey çeldi. Dönen topu Sasinka filelere gönderdi. 1-1

69. dakikada sol kanattan yapılan ortada Lemos’un uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Kadlec’in vuruşunda, kaleci Altay gole izin vermedi.

Başakşehir’de 3 değişiklik Başakşehir’de 3 değişiklik

Stat: Miroslava Valenty

Hakemler: Nikola Dabanovic xx, Milovan Djukic xx, Vladan Todorovic xx

Slovacko: Nguyen xx, Tomic xx (Sinyavskiy dk. 84 ?), Simko xx (Reinberk dk. 64 x), Kadlec xx, Doski xx, Danicek xx, Travnik xx, Levin xx (Kohut dk. 64 x), Petrzela xx, Sasinka xx (Kozak dk. 72 x), Holzer xx (Kalabiska dk. 64 x)

Yedekler: Frystak, Jiri Borek, Polasek, Juroska, Merdovic, Vecheta, Brandner

Teknik Direktör: Martin Svedik

Fenerbahçe: Altay xx, Osayi xx, Lemos x (Henrique dk. 75 x), Luan Peres x (Novak dk. 65 x), Szalai xx, İsmail Yüksek xx, Crespo xx (Zajc dk. 65 x), Arda Güler xx (Lincoln dk. 81 x), Rossi xx, Bruma x (Emre Mor dk. 65 x), Serdar Dursun xxx

Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Burak Kapacak, Arao, Ferdi, Valencia, King

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Goller: Sasinka (dk. 58) (Slovacko), Serdar Dursun (dk. 56) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Peres, Emre Mor (Fenerbahçe), Doski (Slovacko)