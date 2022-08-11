UEFA Konferans Ligi: Konyaspor: 1 - Vaduz: 1 (Maç devam ediyor)

UEFA Konferans Ligi: Konyaspor: 1 - Vaduz: 1 (Maç devam ediyor)

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Çekya ekibi Slovacko ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.