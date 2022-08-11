UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Çekya ekibi Slovacko ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Çekya ekibi Slovacko ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bruma’nın şutu dışarı çıktı.
30. dakikada ceza sahası dışında rakiplerinden sıyrılarak önünü açan Serdar Dursun’un sol çaprazdan şutunda kaleci topu güçlükle çeldi.
Stat: Miroslava Valenty
Hakemler: Nikola Dabanovic xx, Milovan Djukic xx, Vladan Todorovic xx
Slovacko: Nguyen xx, Tomic xx, Simko xx, Kadlec xx, Doski xx, Danicek xx, Travnik xx, Levin xx, Petrzela xx, Sasinka xx, Holzer xx
Yedekler: Frystak, Jiri Borek, Reinberk, Sinyavskiy, Kohut, Polasek, Kalabiska, Juroska, Merdovic, Vecheta, Brandner, Kozak
Teknik Direktör: Martin Svedik
Fenerbahçe: Altay xx, Osayi xx, Lemos xx, Luan Peres x, Szalai xx, İsmail Yüksek xx, Crespo xx, Arda Güler xx, Rossi xx, Bruma xx, Serdar Dursun xx
Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Henrique, Novak, Burak Kapacak, Arao, Ferdi, Lincoln, Zajc, Emre Mor, Valencia, King
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Sarı kartlar: Peres (Fenerbahçe), Doski (Slovacko)
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