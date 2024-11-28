Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında deplasmanda Çekya ekibi Slavia Prag ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada sol kanattan gelişen atakta Lukas Provod’un ceza sahasına yerden pasında Tomas Chory tek dokunuşla topu ağlara gönderdi. 1-0
22. dakikada Diouf’un sol kanattan sert ortasında Doudera kafayı vururken top üst ağlarda kaldı.
30. dakikada Provod’un sol kanattan kale önüne yaptığı ortaya koşu yapan Doudera’nın gelişine vuruşunda top az farkla dışarı gitti.
35. dakikada Szymanski’nin pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Edin Dzeko, rakibinden sıyrılarak kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
Hakemler: Sascha Stegemann, Marco Achmüller, Christof Günsch
Slavia Prag: Antonin Kinsky, Tomas Holes, David Zima, Jan Boril, David Doudera, Christos Zafeiris, Oscar Dorley, El Hadji Diouf, Simion Michez, Lukas Provod, Tomas Chory
Yedekler: Ales Mandous, Igoh Ogbu, Filip Prebsl, Mikulas Konecny, Conrad Wallem, Daniel Fila, Ondrej Zmrzly, Matej Jurasek, Mojmir Chytil, Ivan Schranz, Stepan Chaloupek, Dominik Pech
Teknik Direktör: Jindrich Trpisovsky
Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Alexander Djiku, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred, Sebastian Szymanki, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Kahveci, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Yusuf Akçiçek
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Goller: Tomas Chory (dk. 7) (Slavia Prag), Edin Dzeko (dk. 35) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Zafeiris, Lukas Provod (Slavia Prag), Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Fred, Samet Akaydin (Fenerbahçe)