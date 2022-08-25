90. dakikada Larsson’un pasında topla buluşan Thelin’in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2

59. dakikada Uğur’un pasında James’in dokunduğu topu Yatabare ağlarla buluşturmak istedi ancak Beijmo topu uzaklaştırarak kalesindeki büyük bir tehlikeyi önledi.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında DG Sivasspor, sahasında İsveç ekibi Malmö ile karşılaştı. Müsabaka konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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