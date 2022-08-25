18. dakikada sağ kanattan gelişen Malmö atağında Rakip’in ceza sağasına ortasında Thellin’in kafa vuruşunda kaleci Ali Şaşal soluna uzanarak topu kontrol etti.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında DG Sivasspor, sahasında İsveç takımlarından Malmö ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

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