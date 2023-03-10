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56. dakikada ceza yayı üzerinden Jordan’ın vuruşunda savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu. 1-0

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda İspanyol ekibi Sevilla’ya 2-0 mağlup oldu.

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