UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda İspanyol ekibi Sevilla’ya 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada ceza yayı üzerinden Jordan’ın vuruşunda savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu. 1-0
78. dakikada Navas’ın ortasında ceza sahası içinde Lamela’nın şutunda top yandan auta çıktı.
85. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Rakitic’in sol çaprazdan ceza sahasına girerek verdiği pasta, kale önünde Lamela meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-0
Stat: Ramon Sanchez Pizjuan
Hakemler: François Letexier xx, Cyril Mugnier xx, Mehdi Rahmouni xx
Sevilla: Dmitrovic xxx, Jesus Navas xxx, Nianzou xx, Gudelj xx, Telles xx (Jordan dk. 46 xxx), Acuna xx (Suso dk. 87 ?), Oliver Torres xx (Ocampos dk. 70 x), Fernando xx, Rakitic xxx, Bryan Gil xx (Lamela dk. 70 xx), En-Nesyri xx (Rafa Mir dk. 87 ?)
Yedekler: Bono, Alberto Flores, Gonzalo Montiel, Bueno
Teknik Direktör: Jorge Sampaoli
Fenerbahçe: Altay xx, Ferdi xx, Samet Akaydın xx, Serdar Aziz x, Szalai xx, Arao xx, İrfan Can Kahveci x (Arda Güler dk. 87 ?), Crespo xx (Rossi dk. 67 x), Lincoln Henrique x (Osayi dk. 82 ?), King x (Batshuayi dk. 67 x), Enner Valencia x (Pedro dk. 82 ?)
Yedekler: Ertuğrul Çetin, İrfancan Eğribayat, Jayden Oosterwolde, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Emre Mor
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Sarı kartlar: Telles, Bryan Gil (Sevilla), Ferdi (Fenerbahçe)