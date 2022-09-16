UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nun 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile karşı karşıya geldi. 2-0 geriye düşen sarı-lacivertli ekip, mücadeleden 2-2’lik eşitlikle ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nun 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile karşı karşıya geldi. 2-0 geriye düşen sarı-lacivertli ekip, mücadeleden 2-2’lik eşitlikle ayrıldı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
52. dakikada savunmanın arasına atılan pasa hareketlenen Terrier, kaleci Altay ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 1-0
54. dakikada Martin Terrier’in savunmanın arkasına attığı topla kaleci Altay ile karşı karşıya kalan Lovro Majer, Altay’ı da geçerek meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-0
60. dakikada Mert Hakan’ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan İrfan Can’ın ceza sahasına sokulup çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
90+1. dakikada Bourigeaud, ceza sahası içinde Valencia’yı düşürünce hakem penaltı kararı verdi.
90+2. dakikada beyaz noktanın başına geçen Valencia topu ağlara gönderdi. 2-2
Stat: Roazhon Park
Hakemler: Aleksei Kulbakov xx, Dmitri Zhuk xx, Oleg Maslyanko xx
Rennes: Mandanda xx, Traore xx, Theate xx, Rodon xx, Melling xx, Bourigeaud xx, Ugochukwu xx (Doku dk. 78 x), Majer xx (Tait dk. 78 x), Sulemana xx (Desire Doue dk. 65 x), Gouiri xx (Truffert dk. 64 x), Terrier xxx (Abline dk. 74 x)
Yedekler: Doğan Alemdar, Salin, Wooh, Guela Doue, Francoise, Assignon, Belocian
Teknik Direktör: Bruno Genesio
Fenerbahçe: Altay xx, Osayi xxx, Gustavo Henrique xx, Szalai xx, Luan Peres x (Alioski dk. 57 x), Mert Hakan xx (Rossi dk. 87 ?), İsmail xx, İrfan Can xxx, Lincoln x (Emre Mor dk. 67 xx), Joshua King x (Pedro dk. 67 xx), Batshuayi x (Valencia dk. 67 xxx)
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Arao, Ferdi, Arda Güler, Zajc, Crespo
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Goller: Terrier (dk. 52), Majer (dk. 54) (Rennes), İrfan Can (dk. 60 ) (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Traore (dk. 83) (Rennes
Sarı kartlar: Majer, Bourigeaud, Theate (Rennes), Pedro (Fenerbahçe)
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