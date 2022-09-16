54. dakikada Martin Terrier’in savunmanın arkasına attığı topla kaleci Altay ile karşı karşıya kalan Lovro Majer, Altay’ı da geçerek meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-0

52. dakikada savunmanın arasına atılan pasa hareketlenen Terrier, kaleci Altay ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 1-0

UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nun 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile karşı karşıya geldi. 2-0 geriye düşen sarı-lacivertli ekip, mücadeleden 2-2’lik eşitlikle ayrıldı.

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