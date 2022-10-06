Goller: Ben Yedder (dk.14 ve 45 pen.), Disasi (dk. 55) (Monaco), Bakasetas (dk. 71) (Trabzonspor)

Monaco: Nübel xx, Vanderson xxx (Maripan dk. 65 x), Disasi xxx, Badiashile xxx, Henrique xxx, Diatta xxx, Camara xx (Lucas dk. 65 x), Fofana xxx, Golovin xxx (Minamino dk. 73 x), Ben Yedder xx (Boadu dk. 57 x), Embolo xx (Volland dk. 57 x)

55. dakikada Monaco’nun kullandığı köşe atışında Embolo’nun arkaya aşırdığı topu iyi takip eden Disasi kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-0

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fransız ekibi Monaco’ya 3-1 mağlup oldu.

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