Goller: Ben Yedder (dk. 14 ve 45 pen.) (Monaco)

Monaco: Nübel x, Vanderson xx, Disasi xx, Badiashile xx, Henrique xx, Diatta xx, Camara xx, Fofana xx, Golovin xx, Ben Yedder xxx, Embolo xxx

45. dakikada Bartra’nın ceza sahası içinde Vanderson’u düşürmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ben Yedder, Uğurcan’ın solundan meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

26. dakikada Camara’nın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Diatta’nın yakın mesafeden vuruşunda Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

14. dakikada ceza sahası içinde Embolo’nun pasında kale sahasında topla buluşan Ben Yedder’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

11. dakikada Gomez’in Camara’ya yaptığı hareketi VAR’dan izleyen hakem Giorgi Kruashvili, bordo-mavili oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. haftasında Trabzonspor, Fransa deplasmanında Monaco ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

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