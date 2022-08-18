Mehmet Büyükekşi: "Tüm veriler, sistemimizin doğru yolda çalışmaya başladığını gösteriyor"

Mehmet Büyükekşi: "Tüm veriler, sistemimizin doğru yolda çalışmaya başladığını gösteriyor"

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Sivasspor, deplasmanda İsveç takımlarından Malmö FF ile karşılaştı. Mücadele ev sahibinin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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