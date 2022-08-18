23. dakikada Thelin’in pasında toplu buluşan Zeidan ikinci kez kaleyi hedef alsa da top üsten az farkla dışarı çıktı.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu müsabakasında Sivasspor, deplasmanda İsveç takımlarından Malmö FF ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

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