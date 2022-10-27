Dan Petrescu: “İyi bir maç olmadı”

Dan Petrescu: “İyi bir maç olmadı”

34. dakikada Bardhi’nin uzak mesafeden vuruşunda kaleci Borjan’ın müdahale ettiği meşin yuvarlak direkten döndü. Dönün topla buluşan Bakasetas’ın şutu kaleci Borjan’da kaldı.

24. dakikada sağdan ceza sahası içine yapılan ortada kale sahasına yakın noktadan Katai vuruşunu Uğurcan Çakır çıkardı.

UEFA Avrupa Lig H Grubu 5. haftasında Trabzonspor, Sırbistan deplasmanında Kızılyıldız ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

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