UEFA Avrupa Lig H Grubu 5. haftasında Trabzonspor, Sırbistan deplasmanında Kızılyıldız ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
UEFA Avrupa Lig H Grubu 5. haftasında Trabzonspor, Sırbistan deplasmanında Kızılyıldız ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
21. dakikada Bakasetas’ın pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Hamsik’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Milan Borjan’da kaldı.
24. dakikada sağdan ceza sahası içine yapılan ortada kale sahasına yakın noktadan Katai vuruşunu Uğurcan Çakır çıkardı.
28. dakikada Bakasetas’ın uzak mesafeden yerden vuruşunda kaleci Borjan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
34. dakikada Bardhi’nin uzak mesafeden vuruşunda kaleci Borjan’ın müdahale ettiği meşin yuvarlak direkten döndü. Dönün topla buluşan Bakasetas’ın şutu kaleci Borjan’da kaldı.
37. dakikada Umut Bozok’un geri pasında topu kapan Bukari’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Katai’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’ın solundan ağlarla buluştu. 1-0
39. dakikada Bakasetas’ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta baraja çarpan top kaleci Borjan’ın sağından filelere gitti. 1-1
Stat: Rajko Mitic
Hakemler: Joao Pinheiro xx, Bruno Jesus xx, Luciano Maia xx
Kızılyıldız: Milan Borjan xx, Dragovic xx, Milunovic xx, Rodic xx, Erakovic xx, Kanga xx, Katai xx, Bukari xx, Srnic xx, Pesic xx, Mitrovic xx
Yedekler: Popovic, Pankov, Azarovi, Starnkovic, Lekovic, Ivanic, Kangwa, Gobeljic, Motika, Mustapha, Nabouhane
Teknik Direktör: Dejan Stankovic
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Larsen xx, Bartra xx, Hugo xx, Eren Elmalı xx, Gbamin xxx, Hamsik xx, Bardhi xx, Bakasetas xxx, Trezeguet xx, Umut Bozok x
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Hüseyin, Denswil, Siopis, Abdulkadir Ömür, Yusuf Erdoğan, Doğucan Haspolot, Yusuf Yazıcı, Lahtimi, Djaniny
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Katai (dk. 37) (Kızılyıldız), Bakasetas (dk. 39) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Erakovic, Pesic (Kızılyıldız)
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