UEFA Avrupa Ligi 7. hafta mücadelesinde Galatasaray, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray’ın 2-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakika sağ taraftan Mertens’in kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı’nın kafa vuruşunda savunmada Vivcharenko kale çizgisinde kafayla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

6. dakikada sağ taraftan Mertens’in kullandığı kornerde altıpas üzerinde Sanchez’in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

22. dakikada ceza sahası dışında Berkan Kutlu’nun vuruşunda savunmadan seken top Abdülkerim Bardakcı da kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta savunmada Tymchyk’a çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

45. dakikada sağ taraftan Buyalskyi’nin pasında ceza yayı sağ tarafından topla birlikte ceza sahasına giren Vanat, kaleci Muslera’yı da geçip sağ çaprazdan boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sander Saga

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Berkan Kutlu, Torreira, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Jelert, Nelsson, Yusuf Demir, Batshuayi, Berat Luş, Yalın Dilek, Efe Akman, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Dinamo Kiev: Neshcheret, Tymchyk, Bilovar, Mykhavko, Vivcharenko, Buyalskyi, Mykhailenko, Shaparenko, Voloshyn, Kabaiev, Vanat

Yedeler: Bushckan, Morgun, Diachuk, Rubchynskyi, Karavaiev, Salenko, Guerrero, Dubinchak, Braharu, Pikhalonok, Ponomarenko

Teknik Direktör: Oleksandr Shovkovskyi

Goller: Sanchez (dk. 6), Abdülkerim Bardakcı (dk. 22) (Galatasaray), Vanat (dk. 45) (Dinamo Kiev)

Sarı kartlar: Barış Alper Yılmaz, Jakobs (Galatasaray), Shaparenko (Dinamo Kiev)