Goller: Tokmac Nguen (dk. 5 ve 44 pen.), Traore (dk. 29) (Ferencvaros), Gomez (dk. 39), Umut Bozok (dk. 71) (Trabzonspor)

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Trabzonspor deplasmanda Ferencvaros ile karşılaştı. Müsabaka ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

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