Goller: Tokmac Nguen (dk. 5 ve 44 pen.), Traore (dk. 29) (Ferencvaros), Gomez (dk. 39) (Trabzonspor)

44. dakikada sağ taraftan yapılan ortaya, Hugo’nun ceza sahası içinde elle müdahale etmesi sonucunda hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Tokmac Nguen, kaleci Taha’nın sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1

25. dakikada Bakasetas’ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Gomez’in vuruşunda kaleci Dibusz’dan dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

15. dakikada Civic’in Larsen yaptığı hareket sonrası pozisyonu VAR’da inceleyen hakem Fabio Maresca, Ferencvaroslu oyuncuyu kırmızı kart ile oyun dışına gönderdi.

5. dakikada Vecsei’nin ceza sahası içine doğru gönderdiği topu iyi takip eden Tokmac Nguen, tek vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Taha Tepe’nin sağından ağlarla buluşturdu. 1-0

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Trabzonspor deplasmanda Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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