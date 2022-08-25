79. dakikada rakibinden topu kapan Mert Hakan Yandaş sol taraftan ceza sahası içine girip uzak köşeye yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-1

UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 - Malmö: 0 (Maç devam ediyor)

UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 - Malmö: 0 (Maç devam ediyor)

70. dakikada Diego Rossi’nin pasıyla ceza yayında topu alan İrfan Can Kahveci’nin ceza sahası içine girip yaptığı aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

54. dakikada Bright Osayi-Samuel’in pasında sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci’nin ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Avusturya ekibi Austria Wien’i 4-1 mağlup etti ve gruplara kaldı.

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