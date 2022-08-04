Goller: Emre Mor (dk. 17), Lincoln Henrique (dk. 45+1 ve 81) (Fenerbahçe)

74. dakikada sol çaprazdan içeri yapılan ortada Valencia’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nguyen’de kaldı.

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Çekya ekibi Slovacko’yu 3-0’lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler rövanş maçı öncesi tur adına avantaj elde etmiş oldu.

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