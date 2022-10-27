Goller: Gouiri (dk. 5 ve 30), Terrier (dk. 16) (Rennes), Valencia (dk. 42), Zajc (dk. 80), Emre Mor (dk. 88) (Fenerbahçe)

80. dakikada sol çaprazdan Alioski’nin içeri çevirdiği top Rennes savunmasının müdahale etmesiyle havalandı. Penaltı noktası yakınlarında topa sahip olan Batshuayi’nin şutunda meşin yuvarlağı kaleci Doğan kornere çeldi.

71. dakikada Emre Mor’un pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Valencia’nın kaleci Doğan ile karşı karşıya gelerek dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Fransız ekibi Rennes ile 3-3 berabere kaldı.

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