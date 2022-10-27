UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Fransız ekibi Rennes ile 3-3 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Fransız ekibi Rennes ile 3-3 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
71. dakikada Emre Mor’un pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Valencia’nın kaleci Doğan ile karşı karşıya gelerek dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
80. dakikada sol çaprazdan Alioski’nin içeri çevirdiği top Rennes savunmasının müdahale etmesiyle havalandı. Penaltı noktası yakınlarında topa sahip olan Batshuayi’nin şutunda meşin yuvarlağı kaleci Doğan kornere çeldi.
82. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Zajc’ın direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-3
88. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emre Mor’un sağ çaprazdan kaleye sokularak yerden plase şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-3
Stat: Ülker
Hakemler: Novak Simovic xx, Nikola Djorovic xx, Milos Simovic xx
Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Serdar Aziz xx, Gustavo Henrique xx (Alioski dk. 60 x), Szalai xx, Arao xx (Zajc dk. 61 xxx), Osayi- Samel xx, İrfan Can Kahveci xx (Emre Mor dk. 61 xxx), Crespo xxx, Lincoln xx (Arda Güler dk. 78 x), Pedro xx (Batshuayi dk. 61 x), Valencia xxx
Yedekler: Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Yusuf Kocatürk, Yiğit Efe Demir
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Rennes: Mandanda xx (Doğan Alemdar dk. 52 x), Traore xx, Theate xx, Rodon xx, Truffert xx, Bourigeaud xx (Assignon dk. 70 x), Tait xx, Ugochukwu xx, Terrier xxx (Muinga dk. 84 ?), Gouiri xxx (Sulemana dk. 84 ?), Majer xxx (Desire Doue dk. 70 x)
Yedekler: Salin, Doku, Wooh, Belocian, Meling, Abline, Guela Doue
Teknik Direktör: Bruno Genesio
Goller: Gouiri (dk. 5 ve 30), Terrier (dk. 16) (Rennes), Valencia (dk. 42), Zajc (dk. 80), Emre Mor (dk. 88) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Arao, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Desire Doue, Traore (Rennes)
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