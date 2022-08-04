7. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Zajc’ın penaltı noktası yakınlarından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

5. dakikada sol çaprazdan Lincoln Henrique’nin içeri çevirdiği topa arka direkte Valencia’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Çekya ekibi Slovacko ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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