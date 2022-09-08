UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’i 2-1 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’i 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
64. dakikada Buyalskly’nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Tsygankov’un gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
72. dakikada Shepelev’in sağ kanattan ortasında ön direkte bulunan Buyalskiy’nin kafa vuruşunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90. dakikada sol kanattan Lincoln’ün ortasında arka direkte bulunan Enner Valencia’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
90+2. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun sağ taraftan kullandığı uzun taç atışından defanstan seken topu arka direkte önünde bulan Michy Batshuayi’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
Stat: Ülker
Hakemler: Tamas Bognar xx, Balazs Buzas xx, Peter Kobor xx
Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Gustavo Henrique xx, Attila Szalai xx, Luan Peres xx, Ezgjan Alioski xx (Lincoln dk. 83 ?), Willian Arao xx, Miguel Crespo xx (Mert Hakan Yandaş dk. 83 x), Diego Rossi xx (İrfan Can Kahveci dk. 69 xx), Joshua King xx (Enner Valencia dk. 69 xx), Joan Pedro xx (Michy Batshuayi dk. 69 xx)
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Arda Güler, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, Emre Mor, İsmail Yüksek
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Dinamo Kiev: Bushchan x, Kedziora xx, Burda xx, Syrota xx, Dubinchak xx (Vivcharenko dk. 59 x), Sydorchuk xx, Shaparenko xx (Shepeliev dk. 68 x), Tsygankov xx, Buyalskiy xx, Garmash xx (Kravchenko dk. 88 ?)
Yedekler: Boyko, Ihnatenko, Anton Bol, Parris, Yatsyk, Andriyevskiy, Karavaev, Tymchyk, Tsarenko,
Teknik Direktör: Mircea Lucescu
Goller: Gustavo (dk. 35), Michy Batshuayi (dk. 90+2) (Fenerbahçe), Tsygankov (dk. 64) (Dinamo Kiev)
Sarı kartlar: Joshua King, Diego Rossi, Mert Hakan Yandaş, Ezgjan Alioski, Altay Bayındır (Fenerbahçe), Garmash, Syrota, Bushchan (Dinamo Kiev)
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