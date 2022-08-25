18. dakikada Mauricio Lemos’ın ceza sahası dışı sağ tarafından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 - Malmö: 0 (Maç devam ediyor)

UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 - Malmö: 0 (Maç devam ediyor)

12. dakikada İsmail Yüksek’in ceza sahası dışı sağ tarafından vuruşunda Braunöder’e çarpan meşin yuvarlak kaleci Früchtl’ı aşarak ağlara gitti. 1-0

10. dakikada Ezgjan Alioski’nin ceza sahası içi sol tarafından ortasında Luan Peres’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Früchtl’da kaldı.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Fenerbahçe evinde Avusturya ekibi Austria Wien ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

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