65. dakikada Ezgjan Alioski’nin geri pasında araya giren Faraj’ın ceza yayında kaleci Altay Bayındır’ın üzerinden yaptığı aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya çıktı.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca’yı 2-0 mağlup etti.

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