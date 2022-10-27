Goller: Gouiri (dk. 5 ve 30), Terrier (dk. 16) (Rennes), Valencia (dk. 42) (Fenerbahçe)

30. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topa sahip olan Bourigeaud’un kale önüne pasında Gouiri, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-3

10. dakikada Gouiri’nin pasında ceza yayı önünde topla buluşan Majer’in direkt kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Simovic, VAR’ın uyarısıyla ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

5. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Terrier’in içeri çevirdiği topa ön direkte Gouri’nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fransız ekibi Rennes ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı konuk ekibin 3-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

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