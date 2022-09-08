25. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde Attila Szalai’nin vuruşunda top savunmadan sekerek Gustavo Henrique’nin önünde kaldı. Gustavo Henrique’nin vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Buschchan tek hamlede kontrol etti.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe evinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’i ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

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