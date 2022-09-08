UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe evinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’i ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe evinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’i ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

25. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde Attila Szalai’nin vuruşunda top savunmadan sekerek Gustavo Henrique’nin önünde kaldı. Gustavo Henrique’nin vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Buschchan tek hamlede kontrol etti.

34. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topu alan Ezgjan Alioski’nin yerden şutunda kaleci Buschchan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

35. dakikada Diego Rossi’nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Gustavo Henrique’nin kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

Stat: Ülker

Hakemler: Tamas Bognar xx, Balazs Buzas xx, Peter Kobor xx

Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Gustavo Henrique xxx, Attila Szalai xx, Luan Peres xx, Ezgjan Alioski xx, Willian Arao xx, Miguel Crespo xx, Diego Rossi xx, Joshua King xx, Joan Pedro xx

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Enner Valencia, İrfan Can Kahveci, Lincoln, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi, Miha Zajc, Emre Mor, İsmail Yüksek

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Dinamo Kiev: Bushchan x, Kedziora x, Burda x, Syrota x, Dubinchak x, Sydorchuk x, Shaparenko xx, Tsygankov x, Buyalskiy x, Garmash x

Yedekler: Boyko, Ihnatenko, Anton Bol, Shepeliev, Parris, Yatsyk, Andriyevskiy, Karavaev, Tymchyk, Tsarenko

Teknik Direktör: Mircea Lucescu

Gol: Gustavo (dk. 35) (Fenerbahçe)

Corendon Alanyaspor, Ahmed Hassan’ı kiraladı Corendon Alanyaspor, Ahmed Hassan’ı kiraladı

Sarı kart: Garmash (Dinamo Kiev)