26. dakikada Diego Rossi’nin pasında defansın arkasına iyi sarkan Michy Batshuayi’nin ceza sahası içine girer girmez yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

17. dakikada Lincoln’ün ara pasında defansın arkasına sarkan Diego Rossi’nin sol taraftan ceza sahası içine girip yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Piric kurtardı.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. haftasında Fenerbahçe evinde Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

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