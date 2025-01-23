UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Fenerbahçe evinde Fransız ekibi Lyon ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
26. dakikada sağ taraftan Çağlar Söyüncü’yü çalımlayıp ceza sahası içine giren Sael Kumbedi’nin çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, Alexander Djiku’nun müdahalesiyle kornere gitti.
27. dakikada Cherki’nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Mikautadze’nin vole vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
35. dakikada Sebastian Szymanski’nin sol kanattan ortasında ceza yayında topu alan Fred’in sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
39. dakikada kaleci Lucas Perri’nin uzun pasında kendi ceza sahası içinde topu alan Çağlar Söyüncü’nün hemen verdiği pas kısa düştü. Burada topu alan Tolisso’nun sağ çaprazdan vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı çeldi.
44. dakikada kaleci İrfan Can Eğribayat’ın uzun pasında orta sahada Niakhate’den seken topu alan Youssef En-Nesyri ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin sol tarafından dışarıya gitti.
45+6. dakikada Fenerbahçe’nin sol kanattan hızlı atağında Niakhate’nin, İrfan Can Kahveci’ye yaptığı hareket sonrasında hakem Simone Sozza, Niakhate’ye direkt kırmızı kart verdi. VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Simone Sozza, Niakhate’nin kırmızı kartını iptal edip sarı kart gösterdi.
Hakemler: Simone Sozza, Alberto Tegoni, Giorgio Peretti
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Bright Osayi-Samuel, Sofyan Amrabat, Fred, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri
Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Şükür Toğrak, Zeki Dursun, Yiğit Emir Ekiz, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Cenk Tosun
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Lyon: Lucas Perri, Sael Kumbedi, Clinton Mata, Moussa Niakhate, Abner, Said Benrahma, Nemanja Matic, Corentin Tolisso, Mathis Cherki, Malick Fofana (Alexandre Lacazette dk. 43), Georges Mikautadze
Yedekler: Remy Descamps, Lassine Diarra, Warmed Omari, Duje Caleta-Car, Jordan Veretout, Tanner Tessmann, Enzo Anthony Honore Molebe, Ernest Nuamah
Teknik Direktör: Pierre Sage
Sarı kartlar: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Sael Kumbedi, Niakhate (Lyon)