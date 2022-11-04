60. dakikada Arao’nun savunmanın arkasına attığı pasla kaleci Buschan ile karşı karşıya kalan Valencia’nın şutunda Buschan gole izin vermedi.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nun son maçında Fenerbahçe, Polonya deplasmanında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’i 2-0 mağlup ederek grubu namağlup lider tamamladı ve adını son 16’ya yazdırdı.

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