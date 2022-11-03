34. dakikada Valencia’nın rakip oyuncudan topu kapıp kaleci Buschan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ çaprazdan şutu yan ağlarda kaldı.

23. dakikada Crespo’nun sol kanattan ceza sahasına ortasında kaleci Buschan ile savunma oyuncusunun anlaşmazlığında Buschan’dan seken topa ceza yayı üzerinde Arda’nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nun son maçında Fenerbahçe, Polonya deplasmanında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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