UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nun son maçında Fenerbahçe, Polonya deplasmanında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nun son maçında Fenerbahçe, Polonya deplasmanında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Crespo’nun pasında ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Arda’nın ortasında arka direkte Szalai’nin kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.
16. dakikada Arda’nın uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Valencia’nın şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.
23. dakikada Crespo’nun sol kanattan ceza sahasına ortasında kaleci Buschan ile savunma oyuncusunun anlaşmazlığında Buschan’dan seken topa ceza yayı üzerinde Arda’nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
34. dakikada Valencia’nın rakip oyuncudan topu kapıp kaleci Buschan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ çaprazdan şutu yan ağlarda kaldı.
45+2. dakikada sol kanattan Arda’nın kullandığı köşe atışında kale önünde Arao’nun kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-2
Stat: Cracovia
Hakemler: Duje Strukan xx, Alen Jaksic xx, Bojan Zobenica xx
Dinamo Kiev: Buschan xx, Tymchyk xx, Zabarnyi xx, Popov xx, Vivcharenko xx, Sydorchuk xx, Shepeliev xx, Tsygankov xx, Buyalskiy xx, Vanat xx, Besedin xx
Yedekler: Neshcheret, Ignatenko, Syrota, Kedziora, Parris, Andriyevskiy, Garmash, Karavaev, Kravchenko, Diallo, Kabaiev
Teknik Direktör: Mircea Lucescu
Fenerbahçe: Altay xxx, Osayi xx, Serdar Aziz xx, Szalai xx, Ferdi xx, Crespo xxx, Arao xx, Arda Güler xxx, Valencia xxx, Lincoln xx, Batshuayi xx
Yedekler: Ertuğrul, Furkan Onur Akyüz, Alioski, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Pedro, Zajc, Yusuf Kocatürk, İsmail Yüksek, Emre Mor, King
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Goller: Arda Güler (dk. 23), Arao (dk. 45+2) (Fenerbahçe)
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