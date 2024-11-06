UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Beşiktaş, sahasında İsveç ekibi Malmö ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
19. dakikada Gedson Fernandes’in uzaklaştırdığı topu ceza yayı önünde kontrol eden Pena’nın uzaktan vuruşunda top kaleci Mert’te kaldı.
26. dakikada sağ kanatta topu alan Muçi, rakibinden sıyrılarak merkezden yaptığı vuruşta top yandan dışarı gitti.
27. dakikada Hugo Bolin, sol çaprazdan ceza sahasına girerek arka direğe yaptığı ortada savunmadan seken topa yakın mesafeden Thelin’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert’te kaldı.
38. dakikada sağ kanatta yaptığı presle topu kazanan Semih Kılıçsoy, ceza sahasına girerek şut imkanı aradı. Semih’in dar açıdan yaptığı vuruşta top savunmadan döndü.
45+1. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topu kontrol eden Botheim’in uzak köşeye yaptığı plase vuruşta top az farkla dışarı gitti.
Hakemler: Sven Jablonski, Lasse Koslowski, Eduard Beitinger
Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Rafa Silva, Joao Mario, Semih Kılıçsoy
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Al-Musrati, Milot Rashica, Salih Uçan, Baktiyor Zaynutdinov, Emirhan Topçu, Jean Onana, Can Keleş, Mustafa Hekimoğlu
Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst
Malmö: Ricardo Friedrich, Colin Rosler, Pontus Jansson, Zattertröm, Hugo Bolin, Sergio Pena, Lasser Johnsen, Busanello, Anders Christiansen, Erik Botheim, Isaac Thelin
Yedekler: Joakim Persson, William Lungren, Soren Rieks, Oscar Lewicki, Otto Rosengren, Martin Olsson, Oliver Berg, Taha Abdi Ali, Daniel Gudjohnsen, Elison Makolli, Zakaria Loukili, Adrian Skogmar
Teknik Direktör: Henrik Rydström
Sarı kart: Sergio Pena (Malmö)