83. dakikada Galvao, Rossi’ye yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

47. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Fitz’in vuruşu üstten auta gitti.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Avusturya ekibi Austria Wien ile karşılaştı. Mücadele sarı-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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