8. dakikada Rossi’nin ara pasında topla buluşan King, sol çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Avusturya ekibi Austria Wien ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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