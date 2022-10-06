31. dakikada ceza sahası içinde Krasniqi’nin pasında Potoku aşırtma bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-2

25. dakikada Krasniqi’nin ortasında topla buluşan Potoku’nun şutunu kaleci Ali Şaşal kontrol etti.

20. dakikada Sivasspor ceza sahasında Caner’in geri pasında rakip futbolcu Thaqi topu kazanıp sert bir şutla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 3. haftasında Sivasspor, Kosova ekibi Ballkani’yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

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