Yedekler: Salvi, Comas, Salvi, Fink, Nils De Mol, Lopez,, Hugo Vogel

88.dakikada Umut Bozok’un ceza sahası içinde arkaya aşırdığı topla buluşan Trezeguet kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Hitz’den döndü.

Başkan Ahmet Nur Çebi, depremzedelerle bir araya geldi

Başkan Ahmet Nur Çebi, depremzedelerle bir araya geldi

65.dakikada Gomez’in sağ taraftan getirdiği topu ceza sahası içine doğru çıkardı. Trezeguet’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hitz’den döndü. Dönen topu iyi takip eden Larsen takımını topu ağalarla buluşturdu. 1-0

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