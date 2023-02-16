Yedekler: Salvi, Comas, Diouf, Amdouni, Salvi, Fink, Nils De Mol, Essiam, Lopez, Kaly Sene, Hugo Vogel

Bursaspor çift kale maç yaptı

Bursaspor çift kale maç yaptı

12. dakikada savunma arkasına atılan topla arka direkte buluşan Gomez’in rakibinden sıyrılıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Hitz’de kaldı.

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