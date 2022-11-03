Stat: Eden Arena

77. dakikada David Jurasek’in sol kanattan yaptığı ortada Matej Jurasek’in kafa vuruşunu kaleci Ali Şaşal direk dibinden çıkardı.

73. dakikada Doudera’nın ceza sahası sağ tarafından içeri çevirdiği topta boş pozisyondaki Tecl’in şutu üstten auta gitti.

65. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda David Jurasek altıpasa doğru ortasını yaptı. Goutas’tan seken top ağlara gitti. 1-1

60. dakikada Olayinka’nın ceza yayı sol tarafından sağ ayağıyla yakın köşeye doğru yaptığı vuruş kaleci Ali Şaşal’da kaldı.

55. dakikada Tiehi’nin sağ kanattan yaptığı ortada Lingr’ın kafa vuruşu üstten auta gitti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 6. hafta maçında DG Sivasspor deplasmanda Çekya ekibi Slavia Prag ile karşılaştı. Mücadele 1-1 beraberlik ile sona erdi.

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