Stat: Eden Arena

42. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Ewerton ortasını yaptı. Savunmadan sekip arka direğe düşen topa Jurasek dokunamadı.

34. dakikada Tiehi’nin ceza yayından sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşu kaleci Ali Şaşal kurtardı.

28. dakikada penaltıyı kullanan Gradel, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 0-1

26. dakikada Gradel’in sol kanattan yaptığı ortada Angielski’nin kafa vuruşu Jurasek’ten sekti. Hakem Obrenovic, Jurasek’in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

9. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Ewerton ön direğe doğru ortasını yaptı. O noktadaki Kacharaba’nın kafayla aşırttığı top üstten auta gitti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 6. ve son hafta maçında DG Sivasspor, deplasmanda Çekya ekibi Slavia Prag ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.