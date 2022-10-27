Goller: Yatabare (dk. 22 ve 73), Gradel (dk. 65) (Sivasspor)

Dan Petrescu: “İyi bir maç olmadı”

Dan Petrescu: “İyi bir maç olmadı”

80. dakikada Sabia’nın uzun ve sert şutunda defansın müdahalesi ile top üstten az farkla dışarı çıktı.

65. dakikada N’jie’nin ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Gradel, topu ağlarla buluşturdu. 2-0

56. dakikada Manea taş atışında topu ön direğe kadar attı. Boateng kafası ile dokundu, Ali Şaşal kalesini terk edip topa hakim oldu.

UEFA Konferans Ligi G Grubu 5. haftasında Sivasspor, Romanya ekibi CFR Cluj’u ağırlıyor. Müsabaka ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. Sivasspor aldığı galibiyetle gruptan çıkmayı garantiledi.

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