65. dakikada Provod taç atışından kazandığı topu kaleye çevirip uzun bir şutla kaleyi hedef aldı. Ali Şaşal parmak uçlarıyla topu çeldi.

61. dakikada Doudera’nın ortasında Ewerton arka direkte kafası ile vurdu. Top az farkla auta çıktı.

55. dakikada Goutas’ın ortaladığı topa ceza sahası içerisinde bulunan N’jie çıkış yapsa da kaleci Mandous erken davranıp topu çıkarttı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk hafta maçında Sivasspor ile Çekya ekibi Slavia Prag karşılaştı. Maç 1-1 beraberlikle sona erdi.

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