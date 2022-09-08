42. dakikada Masopust’un ceza sahası içerisinden kullandığı sert şutta Ali Şaşal topa hakim oldu.

4. dakikada Appindangoye’nin hatalı geri pasında Olayinka topu kazanıp sağ çaprazdan sert bir şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk hafta maçında Sivasspor ile Çekya ekibi Slavia Prag karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.