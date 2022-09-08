UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk hafta maçında Sivasspor ile Çekya ekibi Slavia Prag karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk hafta maçında Sivasspor ile Çekya ekibi Slavia Prag karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Appindangoye’nin hatalı geri pasında Olayinka topu kazanıp sağ çaprazdan sert bir şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
8. dakikada ceza sahasının sağ kanadında topla buluşan Usor’un vuruşunda kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.
27. dakikada Gradel’in ortasında penaltı noktası üzerinde Dia Seba’nın şutu ağlara gitti. 1-1
42. dakikada Masopust’un ceza sahası içerisinden kullandığı sert şutta Ali Şaşal topa hakim oldu.
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Fran Jovic xxx, Hrvoje Radic xxx, Luka Pusic xxx
Sivasspor: Ali Şaşal xx, Appindangoye xx, Goutas xx, Robin Yalçın xx, Uğur xx, Keita xx, Ulvestad xx, N’jie xx, Dia Seba xx, Gradel xx, James x (Yatabare dk. 19 x)
Yedekler: Muammer, Charisis, Angielski, Ahmed, Hakan, Ziya, Caner, Kaan, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Slavia Prag: Mandous xx, Ousou xx, Kacharaba xx, Holes xx, Sevcik xx, Usor xx, Traore xx, Jurasek xx, Olayinka xx
Yedekler: Dvorak, Tiehi, Teci, Provod, Ewerton, Schranz, Subert, Labik
Teknik Direktör: Jindrich Trpisovsky
Goller: Dia Seba (dk. 27) (Sivasspor), Olayinka (dk. 4) (Slavia Prag)
Sarı Kartlar: Keita (Sivasspor), Jurasek (Slavia Prag)
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