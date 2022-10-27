UEFA Konferans Ligi G Grubu 5. haftasında Sivasspor, Romanya ekibi CFR Cluj’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
UEFA Konferans Ligi G Grubu 5. haftasında Sivasspor, Romanya ekibi CFR Cluj’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sabia’nın göğsüyle düzeltip yaptığı vuruşta kaleci Scuffet gole izin vermedi.
15. dakikada Saba, ceza sahası çizgisinin gerisinden kullandığı serbest vuruşta kaleyi hedef aldı. Scuffet topu parmak uçları ile çelmeyi başardı.
22. dakikada Sabia’nın ceza sahası içerisine yaptığı ortada altı pas çizgisinde topla buluşan Yatabare meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
29. dakikada Roger’in kale çizgisine pasında Janga dokundu, kaleci Ali Şaşal köşeden son anda topu çıkartmayı başardı.
Stat: Sivas Yeni 4 Eylül
Hakemler: Rohit Saggi xx, Geir İsaksen xx, Morten Jensen xx
Sivasspor: Ali Şaşal xxx, Goutas xx, Caner xx, Murat xx, Uğur xx, Hakan xx, Keita xx, N’jie xx, Sabia xxx, Erdoğan xx, Yatabare xxx
Yedekler:Kuçkar, Muammer, Appindangoye, Gradel, Robin Yalçın, Charisis, Angielski, Ulvestad, Musa, Ziya, Kaan, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
CFR Cluj: Scuffet xx, Yuri xx, Kolinger xx, Manea xx, Camora xx, Boateng xx, Muhar xx, Cvek xx, Deac xx, Roger xx, Janga xx
Yedekler: Gal, Balgradean, Buricic, Burca, Billong, Malele, Petrila, Mistrati, Hoban, Bordeianu, Braun, Buş
Teknik Direktör: Dan Petrescu
Gol: Yatabare (dk. 22) (Sivasspor)
Sarı kart: Kolinger (CFR Cluj)
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