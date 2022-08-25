Andreas Georgson: “Rakibimiz çok baskılıydı”

Andreas Georgson: “Rakibimiz çok baskılıydı”

Yedekler: Ortwin De Wolf, Gaston Avila, Bosch, Almeida, Scott, Vermeeren, Bajana, Fischer, Janssen, Bataille, Krasniqi, Devalckeneer

Royal Antwerp: Butez xx, De Laet xx, Alderweireld xx, Pacho xx, Vines xx, Verstraete xx, Miyoshi xx, Nainggolan xx, Yussuf xx, Ekkelenkamp xx, Frey xx

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Başakşehir, Belçika deplasmanında Royal Antwerp ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir’in 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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