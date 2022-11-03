90. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren McKay’in yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Shankland’in vuruşunda kaleci Muhammed topu oyun alanına çeldi. Arka direkte kaleciden dönen topu takip eden Atkinson’un şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

56. dakikada sağ taraftan Serdar, kullandığı köşe vuruşunda ortasını kale önüne yaptı. Ndayishimiye’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu son haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı İskoç temsilcisi Hearts’ı 3-1’lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla turuncu-lacivertliler son 16 turuna yükseldi.

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