UEFA Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında Başakşehir, sahasında karşılaştığı Fiorentina’yı 3-0’lık skorla mağlup etti.
UEFA Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında Başakşehir, sahasında karşılaştığı Fiorentina’yı 3-0’lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada Monir’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Youssouf, Serdar Gürler’e indirdi. Altıpasın dışından Serdar’ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
71. dakikada Fiorentina savunmasının pasında top kaleci Golini’ye geldi. Ceza yayı üzerinde topla buluşan kaleci Gollini meşin yuvarlağı ayağından aştı ve topu Serdar Gürler kaptı. Serdar’ın kaleciden sıyrılıp ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
89. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Szysz’in yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Traore’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Cuadra Fernandez xx, Guadalupe Porras Ayuso xx, Jose Antonio Garrido xx
Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer xxx, Caiçara xx, Youssouf xx, Ahmed Touba xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Biglia xx (Mahmut Tekdemir dk. 76 xx), Berkay Özcan xx (Deniz Türüç dk. 58 xx), Serdar Gürler xxx (Szysz dk. 76 x), Mounir xx (Mesut Özil dk. 82 ?), Aleksic xx, Okaka xx (Traore dk. 58 xxx)
Yedekler: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Ömer Ali Şahiner, Lima, Batuhan Çelik, Muhammet Arslantaş
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Fiorentina: Gollini x, Venuti x, Amrabat xx, Igor xx, Terzic x (Biraghi dk. 67 x), Bonaventura x (Duncan dk. 78 x), Mandragora xx, Maleh x (Barak dk. 67 x), Ikone x, Sopanara xx (Kouame dk. 78 x), Cabral x (Jovic dk. 46 x)
Yedekler: Terracciano, Cerofolini, Ranieri, Krastev, Favasuli, Bianco
Teknik Direktör: Vincenzo Italiano
Goller: Serdar Gürler (dk. 57 ve 71), Traore (dk. 89) (Medipol Başakşehir)
Kırmızı kart: Ikone (dk. 76) (Fiorentina)
Sarı kart: Amrabat (Fiorentina)
Yorumlar