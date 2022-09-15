Goller: Serdar Gürler (dk. 57 ve 71), Traore (dk. 89) (Medipol Başakşehir)

89. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Szysz’in yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Traore’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

71. dakikada Fiorentina savunmasının pasında top kaleci Golini’ye geldi. Ceza yayı üzerinde topla buluşan kaleci Gollini meşin yuvarlağı ayağından aştı ve topu Serdar Gürler kaptı. Serdar’ın kaleciden sıyrılıp ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

UEFA Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında Başakşehir, sahasında karşılaştığı Fiorentina’yı 3-0’lık skorla mağlup etti.

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